Fenomena Supermoon Hiasi Langit Indonesia 24 November, BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena supermoon atau purnama perigee pertama tahun ini akan menghiasi langit Indonesia pada 24 November 2026. Peristiwa astronomi tersebut membuat Bulan purnama tampak lebih besar dan lebih terang dibandingkan kondisi normal.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa purnama perigee merupakan fase purnama yang berdekatan dengan peristiwa ketika Bulan berada pada jarak terdekat dengan Bumi. Pada fase purnama tersebut, jari-jari Bulan yang tampak dari Bumi sebesar 16 menit 33,33 detik busur dengan jarak 360.768 km dari Bumi.

“Orbit Bulan mengelilingi Bumi yang berbentuk elips (lonjong) mengakibatkan jarak antara Bulan dan Bumi selalu berubah-ubah. Sementara itu, purnama perigee menandai bahwa Bulan sedang menuju jarak terdekatnya dari Bumi pada tahun ini,” ujar Ayu dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Adapun puncak perigee akan terjadi pada 26 November 2026 pukul 03.57 WIB dengan jarak 359.346 km dari Bumi. Peristiwa ini akan terjadi ketika Bulan telah melewati fase purnama sehingga tidak berbentuk bulat sempurna.

Sementara itu, purnama perigee aman dilihat langsung oleh mata tanpa perlu peralatan khusus. Pengamatan purnama perigee di Jakarta dapat dimulai sejak terbitnya Bulan dari arah timur pada 24 November 2026 pukul 17.36 WIB dan mencapai puncak purnama pada 21.53 WIB, kemudian terbenam keesokan paginya di arah barat pada pukul 05.42 WIB.

Namun demikian, keberadaan purnama yang lebih dekat dari Bumi dapat menghasilkan pasang air laut yang sedikit lebih tinggi, terutama di sepanjang garis pantai. Hal ini dikenal sebagai pasang purnama perigean (perigean spring tides) atau pasang perbani (king tides).