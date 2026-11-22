Kapolri Rotasi 117 Kapolres-Kapolresta, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi dan merotasi ratusan perwira di lingkungan Polri, termasuk 117 posisi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) di berbagai wilayah Indonesia.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 dan ST/2599/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Deni Dharmapala atas nama Kapolri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Menurutnya, pergantian jabatan di lingkungan internal kepolisian merupakan hal yang wajar.

Ia menegaskan, penempatan personel dilakukan melalui sejumlah pertimbangan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Isir meminta kepada personel yang mendapatkan jabatan baru agar segera beradaptasi di lingkungan masing-masing.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.