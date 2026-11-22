Kapolri Rotasi Jabatan Polri, Kabid Humas Polda DIY hingga Kaltara Diganti

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi dan merotasi sejumlah perwira di lingkungan Polri, termasuk tiga posisi Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda, yakni Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia (TR) bernomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Deni Dharmapala atas nama Kapolri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas,” kata Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

“Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” sambungnya.