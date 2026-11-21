Usut Dugaan Makar Penyadapan Presiden, Ini Kata Polri soal Penetapan Tersangka

JAKARTA - Bareskrim Polri masih belum angkat bicara mengenai penetapan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyidikan, di antaranya dengan melakukan penggeledahan rumah di Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan penggeledahan berlangsung di lima lokasi berbeda. Sebanyak empat lokasi berada di Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di Tangerang.

”Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan (dugaan) tindak pidana makar,” kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).

Penggeledahan dilakukan secara maraton setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan menemukan barang bukti elektronik. Menurut Susatyo, salah satu rumah yang digeledah di Bogor dijadikan sebagai posko untuk melakukan tindakan makar.

”Di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” ujar Susatyo.

Dari rumah tersebut, polisi mengamankan beberapa dokumen, spanduk, dan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan makar. Susatyo menyebut temuan itu bersesuaian dengan salah satu pasal yang digunakan polisi dalam penyidikan kasus tersebut.