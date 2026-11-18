Brigjen TK Masih Jalani Patsus Buntut Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan Brigjen TK (Tedjo Kusumo) masih menjalani penempatan khusus (patsus) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. pemeriksaan terhadap Brigjen TK masih dilakukan oleh Divisi Propam Polri.

"Itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (17/11/2026).

Selama menjalani pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan yang bersangkutan ditempatkan di patsus. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Brigjen TK diberi tugas oleh Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan atau surveillance berdasarkan hasil penyadapan.

“AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ujar Suyudi.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.