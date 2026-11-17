Tega! Ibu Kandung Tenggelamkan Bayinya ke Dalam Bak Cuci Piring hingga Tewas

Ibu Kandung Tenggelamkan Bayinya ke Dalam Bak Cuci Piring hingga Tewas

LUMAJANG – Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dihebohkan dengan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Pelaku diketahui bernama Surati (41) berhasil ditangkap polisi.

“Begitu menerima laporan kejadian, kami langsung ke lokasi dan mengamankan ibu korban atau pelaku. Saat ini, pelaku sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, Senin (16/11/2026).

Riki mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diduga ditenggelamkan ke dalam bak cuci piring yang berada di bagian belakang rumah korban.

Namun dia mengaku belum dapat memastikan motif di balik aksi pelaku yang tega menghilangkan nyawa darah dagingnya sendiri.

“Kami masih mendalami kasus ini termasuk kondisi psikologis maupun latar belakang peristiwa tersebut,” pungkasnya.

Selain memeriksa pelaku, petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan barang bukti.