Pemuda Tewas Ditusuk Gegara Senggolan di Tempat Biliar

BEKASI - Seorang pemuda tewas ditikam menggunakan senjata tajam saat dalam perjalanan pulang bersama teman-temannya. Korban awalnya terlibat senggolan di tempat biliar di kawasan Flyover Cibatu, Jalan Orange County Boulevard, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, luka tusuk yang dialaminya menyebabkan pendarahan hebat hingga nyawanya tidak tertolong.

Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Erwin Setiawan menjelaskan, korban dan terduga pelaku sebelumnya sama-sama berada di Majestic Billiard. Perselisihan bermula ketika keduanya hendak meninggalkan tempat hiburan tersebut.

Saat itu, terjadi senggolan antara korban dan terduga pelaku yang kemudian memicu pertengkaran. Situasi semakin memanas setelah terduga pelaku diduga menantang korban untuk berkelahi.

Namun, korban memilih menghindari keributan dan melanjutkan perjalanan bersama lima orang temannya. Nahas, di tengah perjalanan pulang, korban kembali bertemu dengan terduga pelaku hingga terjadi penikaman.

"Senjata yang dibawa pelaku sudah tersimpan di jok sehingga saat terjadi cekcok senjata itu secara spontan langsung digunakan untuk melakukan penusukan," ujar Kompol Erwin Setiawan, dikutip, Jumat (6/11/2026).