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Terungkap, Motif Ekonomi Jadi Alasan Ortu Bunuh Bocah 20 Bulan di Kebayoran Lama

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |10:16 WIB
Terungkap, Motif Ekonomi Jadi Alasan Ortu Bunuh Bocah 20 Bulan di Kebayoran Lama
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JAKARTA - Polisi menangkap ayah tiri berinisial AR (22) dan ibu kandung berinisial JM (19) yang tega membunuh anak mereka yang masih berusia 20 bulan di toilet umum di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menyebutkan sang ibu bekerja sebagai pengamen, sementara ayah tirinya tidak bekerja.

“Kalau untuk yang perempuan itu pengamen, kalau untuk yang pria atau laki-laki itu tidak bekerja," kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam, dikutip Selasa (3/11/2026).

Seala sebelumnya menuturkan, kedua pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran tak sanggup membiayai anak. Mereka mempunyai dua orang anak, dan dalam hal ini korban merupakan anak kedua.

“Terkait anak tersebut, itu dibunuh oleh kedua orang tuanya, yaitu ibu kandungnya dan ayah tirinya. Itu kejadiannya motif karena ekonomi, mereka tidak mampu,” ujarnya.

Adapun peristiwa ini terjadi pada Sabtu (31/10/2026) lalu. Kedua pelaku kemudian memilih korban yang berusia paling kecil untuk diakhiri hidupnya.

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