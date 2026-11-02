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Sadis! Kronologi Pembunuhan Bayi 20 Bulan, Disiksa Dalam Toilet Lalu Dikubur Pakai Kresek di Benhil

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |14:36 WIB
Sadis! Kronologi Pembunuhan Bayi 20 Bulan, Disiksa Dalam Toilet Lalu Dikubur Pakai Kresek di Benhil
Polisi merilis kasus pembunuhan bayi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA - Bayi perempuan berusia 20 bulan meninggal setelah menjadi korban kekerasan. Dua orang terduga pelaku berinisial AR (22) dan ibu kandungnya, J (20) ditangkap dan ditetapkan tersangka.

Kasus ini berhasil diungkap kepolisian berkat laporan warga yang curiga di sekitar kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam mengungkapkan, kronologi peristiwa kekerasan bermula di Stasiun Kebayoran Lama pada Sabtu 31 Oktober 2026.

"Di seberangnya itu ada kamar mandi atau WC umum, di mana pelaku berinisial AR itu melakukan tindak pidana di sana sebanyak dua kali," ujar Seala Syah di Polres Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026).

Masing-masing tercatat pada pukul 19.00 WIB dan pukul 23.00 WIB. Aksi keji tersebut mulai terendus ketika saksi yang juga pemilik toilet umum merasa curiga setelah mendengar jeritan tangis korban.

Kecurigaan warga semakin menguat ketika tersangka sempat kembali mendatangi lokasi kejadian. "Nah, setelah dilakukan pendalaman, lalu tersangka juga kembali ke lokasi, itu masyarakat juga semakin curiga, sehingga diamankanlah tersangka ini, lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian yaitu di Polsek Kebayoran Lama," ujarnya.

      
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