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Cucu Dibakar Nenek di Depok Akhirnya Meninggal Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |20:00 WIB
Cucu Dibakar Nenek di Depok Akhirnya Meninggal Dunia
Cucu yang dibakar nenek di Depok akhirnya meninggal dunia (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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DEPOK - Remaja perempuan berinisial LA (17) yang dibakar neneknya berinisial M (64) di Bojongsari, Depok, akhirnya meninggal dunia. Korban mengembuskan napas terakhir setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Iya betul (meninggal) tadi jam 11.45 WIB," ujar Kanit PPA Polres Metro Depok AKP Tamar Bekti, Minggu (8/11/2026).

Tamar menyebutkan, jenazah korban dibawa dari RS Fatmawati menuju rumah duka. Korban rencananya dimakamkan pada hari ini.

"Sore dimakamkan," ujarnya.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Senin 26 Oktober 2026 lalu. Dia menuturkan, kejadian bermula ketika sang nenek meminta korban menjemputnya di rumah temannya.

“Motif dari tersangka melakukan hal tersebut karena tersangka kesal korban tidak menjemput tersangka di rumah temannya sehingga tersangka harus berjalan kaki sejauh 1 km,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama.

“Namun, korban tidak melakukan hal tersebut sehingga korban langsung pulang ke rumahnya,” sambung dia.

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