Tragis, Cucu yang Dibakar Nenek di Depok Alami Luka Bakar 80 Persen

DEPOK - Seorang nenek di Bojongsari, Depok, berinisial M (64), tega membakar cucunya berinisial LA (17) lantaran kesal tidak dijemput hingga membuatnya harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Korban mengalami luka bakar mencapai 80 persen.

“Sangat memprihatinkan kondisi korban sampai dengan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Luka yang dialami korban 80 persen luka bakar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama, dikutip Jumat (30/10/2026).

Dia menyebutkan, pelaku sempat beralasan bahwa cucunya menjadi korban akibat kompor meledak. Setelah dilakukan pendalaman, pihak kepolisian mendapati bahwa sang nenek menjadi dalang di balik pembakaran terhadap cucunya tersebut.

"Setelah ditelusuri korban, (pelaku) bawa minyak tanah dan segera ayah korban melaporkan kepada kami," ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 26 Oktober 2026. Kejadian tragis itu berawal ketika sang nenek meminta tolong kepada korban untuk menjemputnya di rumah temannya.