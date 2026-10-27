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Terungkap! Bobotoh Tewas Bersimbah Darah di Bogor Diduga Dibacok Celurit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |21:30 WIB
Terungkap! Bobotoh Tewas Bersimbah Darah di Bogor Diduga Dibacok Celurit
Ilustrasi penganiayaan bobotoh (Foto: Ist)
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BOGOR — Polres Bogor mengamankan pria berinisial MR yang diduga membacok bobotoh Persib berinisial ARK hingga tewas di Jalan Raya Jakarta-Bogor kilometer 51, depan Mal Q Square, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 25 Oktober 2026. Korban meninggal diduga setelah dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit di bagian punggung.

“Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak kejadian, tersangka berhasil diamankan di wilayah hukum Polres Bogor yaitu di Kawumpandak, Karadenan, Kabupaten Bogor,” kata Kasi Humas Polres Bogor, Ipda Sigit Wahyudi, dikutip Selasa (27/10/2026).

Selain menangkap terduga pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. “Dalam penanganan perkara ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu buah celurit dan pakaian milik korban,” jelas Sigit.

MR kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim bersama unit PPA dan PPO Polres Bogor.

“Pasal yang diterapkan adalah Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, ARK diduga merupakan pendukung Persib Bandung. Ia disebut tewas setelah menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Garudayaksa FC.

Video penemuan korban juga beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat tergeletak dalam kondisi berlumuran darah di pinggir jalan dan dikelilingi sejumlah orang.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
bogor Bobotoh Penganiayaan
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