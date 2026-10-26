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Polisi Tangkap Terduga Pelaku Terkait Kematian Bobotoh di Stadion Pakansari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |19:50 WIB
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Terkait Kematian Bobotoh di Stadion Pakansari
Ilustrasi.
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BOGOR — Polisi berhasil menangkap terduga pelaku di balik tewasnya seorang pendukung Persib Bandung (Bobotoh) berinisial ARK. Korban meninggal dunia usai menyaksikan laga antara Persib Bandung melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari pada Minggu (25/10/2026) malam.

Penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut dibenarkan oleh Kapolres Bogor, AKBP Arfan Zulkan Sipayung.

“Sudah (diamankan pelaku terkait tewasnya remaja ARK),” kata Arfan Zulkan saat dihubungi wartawan, Senin (26/10/2026).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bogor, Ipda Sigit Wahyudi, juga membenarkan bahwa pelaku telah diamankan. Kendati demikian, ia belum membeberkan secara detail mengenai identitas maupun kronologi penangkapan pelaku.

Sebab, lanjut dia, terduga pelaku baru saja diamankan pada Senin sore ini.

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