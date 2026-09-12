Jelang Persija vs Persib di GBK, Polres Bogor Siagakan Pasukan Antisipasi Gesekan Suporter

BOGOR - Polres Bogor meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi potensi gesekan antarkelompok suporter, pada akhir pekan ini. Pengamanan difokuskan pada dua agenda yang berpotensi memicu konsentrasi massa, yakni pergerakan suporter serta kegiatan nonton bareng (Nobar) pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Agenda tersebut berlangsung beririsan dengan jadwal pertandingan Pegadaian Championship, antara Persikad Depok melawan PSGC Ciamis di Stadion Pakansari.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, pihaknya menyiagakan pasukan gabungan. Kekuatan yang diterjunkan terdiri dari 1 Satuan Setingkat Peleton (SST) Resimen I Korbrimob Polri, 1 SST Sat Lantas, 1 SST Samapta, dan 1 SST Pamtup (Pengamanan Tertutup).

"Pergerakan pasukan tersebut turut didukung personel Sie Propam dan Sie Dokkes Polres Bogor," kata Wikha dalam memimpin langsung Apel Kesiapan Pengamanan di Lapangan Mako Polres Bogor, Sabtu (12/9/2026).

Dalam arahannya di hadapan Pejabat Utama dan personel gabungan, Wikha menekankan pentingnya kewaspadaan mengingat tingginya rivalitas antarsuporter.