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Kawasan SUGBK Diprediksi Padat Jelang Laga Persija vs Persib, Masyarakat Diimbau Gunakan Transum

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |12:39 WIB
Kawasan SUGBK Diprediksi Padat Jelang Laga Persija vs Persib, Masyarakat Diimbau Gunakan Transum
Kawasan SUGBK diperkirakan akan padat menjelang laga Persija vs Persib.
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas dan sejumlah kantong parkir menjelang laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan di sekitar kawasan GBK.

"Kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas menuju stadion. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Firman Darmansyah, kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, masyarakat yang akan menuju GBK diimbau menggunakan transportasi umum (transum) untuk mengurangi kepadatan. Bagi yang membawa kendaraan pribadi, kendaraan roda empat diarahkan ke Parkir Timur Senayan, sedangkan bus dapat menggunakan area APEC sisi timur dan cekungan Pintu 1 Senayan–Asia Afrika.

Sementara itu, untuk sepeda motor, kantong parkir tersedia di Lapangan ABC, TVRI, Senayan Park, Kolam Renang Aquatic, Kemenpora, dan GBK Arena. Pengendara juga diminta untuk tidak memarkir kendaraan di bahu jalan serta tetap mengikuti arahan petugas.

Selain pengaturan lalu lintas, Polda Metro Jaya menyiapkan 17.800 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan steward stadion untuk mendukung pengamanan laga.

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