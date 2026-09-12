Gempa M5,9 Guncang Kepulauan Seribu, Perjalanan KRL Commuter Dihentikan Sementara

JAKARTA – Gempa magnitudo 5,9 yang mengguncang Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu (12/9/2026) 04.23.55 WIB tak hanya dirasakan hingga ke luar wilayah DKI Jakarta, tetapi juga berdampak pada perjalanan layanan kereta Commuter Line. Guncangan gempa menyebabkan perjalanan KRL Commuter Line sempat dihentikan sementara pada Sabtu pagi.

Penghentian sementara perjalanan KRL Commuter ini diumumkan KAI Commuter Line melalui akun X-nya, menjelaskan bahwa penghentian itu dilakukan untuk keperluan pengecekan jalur. KAI Commuter Line mengatakan pihaknya melakukan pengecekan jalur secara menyeluruh sebelum memberi lampu hijau untuk melanjutkan perjalanan KRL.

“Telah terjadi gempa pada pukul 04.23 WIB di Kep. Seribu DKI Jakarta. Perjalanan Commuter Line diberhentikan sementara waktu guna pengecekan jalur terlebih dahulu secara menyeluruh,” demikian diumumkan KAI Commuter Line melalui akun X resminya pada Sabtu.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan #RekanCommuters. Kami imbau tetap ikuti arahan dari petugas.”

Pada unggahan selanjutnya, KAI Commuter menginformasikan bahwa pengecekan jalur telah selesai dan perjalanan KRL sudah kembali dilanjutkan.