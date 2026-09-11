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Serangan Rudal Iran ke Pangkalan Yordania Rusak Sejumlah Pesawat AS, Termasuk Jet F-15

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |02:05 WIB
Serangan Rudal Iran ke Pangkalan Yordania Rusak Sejumlah Pesawat AS, Termasuk Jet F-15
Pesawat A-10 Thunderbolt AS dilaporkan rusak dalam serangan Iran ke pangkalan di Yordania. (Foto: Unsplash)
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AMMAN — Sejumlah pesawat militer Amerika Serikat (AS) mengalami kerusakan akibat serangan Iran yang menyasar Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania, demikian dilaporkan CBS News dengan mengutip sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Sumber-sumber tersebut dilaporkan mengatakan bahwa sekitar delapan jet tempur F-15 mengalami kerusakan ringan namun kemudian dapat kembali beroperasi.

Sebuah pesawat A-10 Thunderbolt, yang dikenal dengan julukan Warthog, juga terkena serangan dan dilaporkan kehilangan salah satu sayapnya, menurut sumber-sumber tersebut.

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa di pihak AS terkait serangan di Yordania itu.

"Sekitar delapan pesawat F-15 mengalami kerusakan ringan dan kembali dioperasikan," ujar reporter CBS News, Jennifer Jacobs, melalui platform X, sebagaimana dilansir TRT.

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