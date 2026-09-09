Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Sita Drone Bawah Laut Buatan Anduril, Militer AS: Barang Lama

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |16:01 WIB
Iran Sita Drone Bawah Laut Buatan Anduril, Militer AS: Barang Lama
Iran menyita drone bawah air laut AS. (Foto: IRGC)
A
A
A

TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran telah mengumumkan penyitaan "salah satu kapal selam pintar nirawak paling modern" milik militer Amerika Serikat (AS). Pentagon menanggapi insiden tersebut dengan nada meremehkan, menyatakan bahwa itu hanyalah drone lama tanpa peralatan sensitif apa pun.

Pada Selasa (8/9/2026), IRGC merilis video yang memperlihatkan apa yang mereka klaim sebagai drone bawah laut canggih milik AS. Perangkat ini mampu menjalankan berbagai tugas, mulai dari pemetaan dasar laut hingga operasi intelijen dan pengintaian, inspeksi jalur pipa, serta dukungan peperangan anti-kapal selam.

Rekaman tersebut menampilkan sebuah wahana berbentuk silinder berwarna abu-abu metalik yang menyerupai torpedo, dengan panjang sekitar 5,8 meter, lebar 1,2 meter, dan berat sekitar 2,7 ton. Menurut pernyataan IRGC, wahana bawah laut ini mampu beroperasi di dalam air hingga 10 hari dan mencapai kedalaman maksimum 6.000 meter.

Militer Iran mengidentifikasinya sebagai drone Dive-LD yang dikembangkan oleh kontraktor pertahanan AS, Anduril Industries, dan mulai beroperasi pada April 2025.

Komando Pusat AS (CENTCOM) berupaya mengecilkan arti insiden tersebut dengan mengklaim bahwa Iran memperoleh pesawat nirawak (drone) model lama yang tidak berfungsi dan tidak membawa peralatan sensitif apa pun.

Wahana bawah air tersebut sedang memantau perairan kawasan dan "tidak mengumpulkan data sensitif ataupun membawa peralatan sonar atau radar yang bersifat rahasia," ujar Kapten Angkatan Laut AS Tim Hawkins, juru bicara CENTCOM, dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir RT.

Insiden ini terjadi di tengah kembali meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Pada Selasa malam, Iran meluncurkan rudal balistik ke arah pangkalan militer AS di Timur Tengah sebagai tindakan yang mereka sebut sebagai balasan atas serangan AS sebelumnya terhadap kapal tanker minyak Iran di dekat Pulau Kharg. IRGC juga mengeluarkan "peringatan mendesak" pada Selasa malam yang meminta awak kapal tanker di sekitar dermaga dan area labuh jangkar Bahrain serta Kuwait untuk segera meninggalkan kapal mereka guna mengantisipasi kemungkinan serangan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/18/3241045//ilustrasi-I4n7_large.jpg
Puluhan Rudal Iran Gempur Pangkalan AS di Yordania, Serang Kapal Perusak di Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/18/3240639//ilustrasi-FKl1_large.jpg
Laporan: Bom Nyasar AS Diduga Hantam Pesta Pernikahan di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/18/3240377//as_menyerang_tiga_kapal_tanker_iran-HdkF_large.jpg
AS Lumpuhkan 3 Kapal Tanker Iran di Pulau Kharg dan Teluk Oman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/18/3240288//viral-iFyN_large.jpg
Dua Tentara AS Diamankan di Thailand Usai Pulang dari Perang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/18/3240084//selat_hormuz-pFa0_large.jpg
Korea Selatan Bersiap Kirim Pasukan Angkatan Laut ke Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/18/3239938//rudal_kheibar_shekan-HSwz_large.jpg
Mengenal Kheibar Shekan, Rudal 'Penghancur Benteng' Iran Penggempur Pangkalan AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement