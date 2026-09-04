Korea Selatan Bersiap Kirim Pasukan Angkatan Laut ke Selat Hormuz

JAKARTA - Korea Selatan dilaporkan tengah melakukan persiapan untuk mengerahkan pasukan angkatan laut ke Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

Persiapan pengerahan pasukan itu disebut telah memasuki tahap konkret. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan, militer negaranya tengah menyiapkan pengiriman pasukan ke wilayah strategis yang menjadi jalur penting pelayaran internasional tersebut.

“Kami sedang melakukan persiapan konkret untuk mengirimkan pasukan angkatan laut ke Selat Hormuz,” kata pejabat tersebut kepada stasiun televisi Australia, dilansir dari trtworld, Jumat (4/9/2026).

Menurut laporan tersebut, persiapan pengerahan mencakup sejumlah aset dan personel militer. Di antaranya pesawat patroli maritim P-8, tim penjinak bahan peledak, serta kapal pendukung logistik.

Pengerahan tersebut diperkirakan berkaitan dengan upaya Korea Selatan menjaga keselamatan pelayaran dan melindungi kepentingannya di kawasan Selat Hormuz yang memiliki peran strategis bagi perdagangan dan pasokan energi global.

Namun, laporan tersebut belum merinci waktu pelaksanaan maupun jumlah pasukan yang akan dikerahkan oleh Korea Selatan ke Selat Hormuz.

(Awaludin)

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