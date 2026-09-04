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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat, (4/9/2026), secara umum cerah berawan hingga berawan.

Pada pagi hari, cuaca secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya memiliki suhu udara sekitar 26-34 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diprakirakan berkisar 46-92 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah Bogor pada siang hingga sore hari, diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan potensi hujan.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca cuaca jabodetabek BMKG
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