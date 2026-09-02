Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, (2/9/2026), diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca Jabodetabek diprediksi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan kembali berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya memiliki suhu udara sekitar 25-35 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 40-96 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor, diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, terutama pada malam hari dan siang hingga sore hari saat terdapat potensi hujan ringan.

(Awaludin)

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