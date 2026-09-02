Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, (2/9/2026), diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca Jabodetabek diprediksi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan kembali berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya memiliki suhu udara sekitar 25-35 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 40-96 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor, diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, terutama pada malam hari dan siang hingga sore hari saat terdapat potensi hujan ringan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239554//gempa-xyYq_large.jpg
Gempa M4,3 di Cianjur, BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239539//gempa-cWSO_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,3 Guncang Cianjur Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239402//gelombang_tinggi-XbxH_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Sumatera-Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239365//cuaca-zDnJ_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239208//ilustrasi-T8Lw_large.jpg
BMKG Catat 10.232 Gempa Susulan Pascagempa M7,7 Flores, 157 Dirasakan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/338/3239154//cuaca-LpJS_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Cerah, Tangerang Hujan Ringan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement