Ramalan Cuaca: Jakarta Cerah, Tangerang Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (31/8/2026) didominasi kondisi cerah. Namun, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Tangerang.

Berdasarkan data BMKG, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah. Kondisi tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara wilayah Bogor juga diprakirakan cerah. Cuaca cerah diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bekasi. Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sama-sama diprediksi mengalami cuaca cerah.

Kota Depok turut masuk dalam wilayah yang diprakirakan cerah pada hari ini. Beranjak ke wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan kondisi cuaca yang berbeda di sejumlah daerah. Kabupaten Tangerang diprediksi cerah, sedangkan Kota Tangerang berpotensi mengalami hujan ringan.

Sementara Kota Tangerang Selatan diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan.

(Arief Setyadi )

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