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Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Hujan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |05:10 WIB
Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Hujan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (30/8/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu berkisar 22-34 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 25-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada rentang 40-90 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jabodetabek diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari karena terdapat potensi hujan ringan secara lokal.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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