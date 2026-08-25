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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan Ringan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan Ringan
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, pada Selasa (25/8/2026). Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi diguyur hujan ringan secara lokal.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 24-34 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprediksi memiliki suhu 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berkisar 40-90 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari, diimbau tetap mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca dan hujan lokal.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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