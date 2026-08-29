Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu hingga 34 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta diprediksi cerah pada Sabtu (29/8/2026). Suhu udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kisaran 25 hingga 34 derajat Celsius.

Wilayah Jakarta Selatan diprediksi menjadi daerah dengan suhu udara tertinggi, yakni mencapai 34 derajat Celsius. Sementara itu, suhu terendah mencapai 25 derajat Celsius yang diprakirakan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Berikut prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (29/8/2026):

- Kepulauan Seribu: cerah, suhu 28–28 derajat Celsius, kelembapan 70–75 persen.

- Jakarta Pusat: cerah, suhu 26–32 derajat Celsius, kelembapan 48–77 persen.

- Jakarta Utara: cerah, suhu 26–30 derajat Celsius, kelembapan 53–78 persen.