Ramalan Cuaca, Jabodetabek Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (28/8/2026) didominasi kondisi berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu diprakirakan berawan. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara Jakarta Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan. Beralih ke wilayah Bogor, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor diprakirakan berawan. Kondisi berawan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan cerah berawan. Adapun Kota Tangerang Selatan diprakirakan cerah.

(Arief Setyadi )

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