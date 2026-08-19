Jakarta Diguyur Hujan, Pramono Klaim Hasil Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Ibu Kota pada Rabu (19/8/2026) merupakan hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

"Ya, karena OMC-lah," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memantau keberadaan awan yang berpotensi menjadi sasaran penyemaian dalam pelaksanaan OMC. Ketika awan terpantau, proses modifikasi cuaca langsung dilakukan.

"Berkali-kali saya sampaikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta ketika begitu ada awan, sekecil apa pun awan itu, akan kita buat untuk hujan buatan," ucapnya.

Menurut Pramono, hujan yang terjadi di Jakarta pada hari ini turun dalam dua kali periode dengan jeda sekitar 30 menit. Kondisi tersebut dinilai berbeda dibandingkan hujan yang biasanya terjadi saat musim penghujan.