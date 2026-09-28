Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sebagian Hujan Ringan

JAKARTA - Sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Senin (27/9/2026) diprediksi hujan ringan.

Melansir laman BMKG, wilayah DKI Jakarta, khususnya cuaca di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur diprediksi cerah. Hujan ringan diprediksi hanya akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Wilayah Bogor seperti Kabupaten dan Kota Bogor juga diprediksi bakal dilanda hujan sedang. Lain hal dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprediksi cerah hari ini.

Hujan ringan juga diprakirakan melanda Kota Depok. Kondisi serupa juga diprediksi melanda wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sementara Kabupaten Tangerang diprediksi berawan.



(Arief Setyadi )

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