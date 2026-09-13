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BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 98W, Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia?

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |17:02 WIB
BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 98W, Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia?
BMKG pantau Bibit Siklon Tropis 9W di Laut Cina Selatan (Foto: BMKG)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau keberadaan Bibit Siklon Tropis 98W di wilayah Laut Cina Selatan, tepatnya di sebelah timur Vietnam.

Berdasarkan informasi Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, Minggu (13/9/2026) pukul 07.00 WIB, Bibit Siklon Tropis 98W terbentuk pada 10 September 2026 pukul 13.00 WIB di wilayah monitoring TCWC Jakarta.

"Bibit Siklon Tropis 98W terbentuk di wilayah monitoring Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta pada 10 September 2026 pukul 13.00 WIB. Saat ini, posisi berada di Laut Cina Selatan, timur Vietnam," demikian informasi BMKG, Minggu.

BMKG menyebut Bibit Siklon Tropis 98W memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis. Dalam 24 jam ke depan, sistem tersebut diprediksi bergerak ke arah barat laut.

Meski demikian, BMKG memastikan keberadaan bibit siklon tersebut tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca maupun perairan di wilayah Indonesia.

"Bibit Siklon Tropis 98W tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 14 September 2026 pukul 07.00 WIB," kata BMKG.

"Masyarakat di wilayah Indonesia diimbau tetap mengikuti informasi cuaca terkini yang disampaikan BMKG melalui kanal resmi," imbaunya.

(Arief Setyadi )

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