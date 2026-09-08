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Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Ringan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |05:02 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Ringan
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (8/9/2026) didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun, beberapa wilayah diperkirakan hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Beralih ke wilayah Bogor, Kabupaten Bogor diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan. Sedangkan Kota Bogor diperkirakan mengalami hujan ringan.

Untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi diprakirakan cerah. Sedangkan Kota Bekasi diperkirakan mengalami hujan ringan. Kota Depok juga diprakirakan mengalami hujan ringan pada hari ini.

Wilayah Tangerang diprakirakan memiliki kondisi cuaca yang beragam. Misalnya, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprediksi cerah berawan.

Adapun Kota Tangerang Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
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