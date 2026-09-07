Kabel Bawah Tanah Overheat, Asap Pekat Kepung Pertokoan Pasar Baru

JAKARTA - Asap putih pekat muncul dari dalam tanah di kawasan pertokoan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, hingga sempat menggegerkan warga. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (6/9/2026) siang.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat menyebut asap berasal dari kabel bawah tanah milik PLN yang mengalami overheat hingga menimbulkan suara ledakan.

"Pukul 11.30 WIB kabel bawah tanah PLN overheat menimbulkan suara ledakan, mengeluarkan asap putih pekat, dan panel switch PLN sekitar Jalan pertokoan Pasar Baru mengeluarkan asap putih pekat," kata Marulitua dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Dia mengatakan, petugas keamanan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya kepada petugas PPSU. Laporan kemudian diteruskan kepada BPBD DKI Jakarta untuk penanganan lebih lanjut.

"Petugas security melaporkan ke petugas piket PPSU di lokasi tersebut untuk diteruskan ke PIC BPBD Kelurahan Pasar Baru. Antisipasi adanya perambatan, PIC melaporkan kejadian ke Jakarta Siaga 112 untuk dukungan penanganan lanjutan," ujarnya.