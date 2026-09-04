Damkar Evakuasi 33 Penghuni saat Kebakaran Apartemen di Tanah Abang

JAKARTA - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengevakuasi 33 penghuni dalam insiden kebakaran yang melanda Apartemen Pavilion di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026). Hingga pukul 17.00 WIB, petugas masih melakukan penyisiran di seluruh lantai gedung untuk memastikan tidak ada penghuni yang tertinggal.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Meghantara mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 11.23 WIB dan tiba di lokasi enam menit kemudian. Petugas langsung melakukan pemadaman pada pukul 11.30 WIB.

Menurut Bayu, api hanya muncul di area shaft dan tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Namun, karakteristik shaft yang menyerupai cerobong membuat asap menyebar hingga ke lantai-lantai atas sehingga petugas harus melakukan evakuasi penghuni yang terjebak.

"Alhamdulillah kami bisa menyelamatkan jiwa sejumlah 33 orang, terdiri dari 31 warga negara Indonesia dan dua orang warga negara asing," kata Bayu di lokasi.

Dari keseluruhan penghuni yang dievakuasi, tiga di antaranya merupakan bayi dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatannya. "Tadi ada beberapa anak-anak yang kami evacuate, itu ada jumlahnya tiga orang bayi. Ini kan butuh penanganan lebih lanjut," sambungnya.