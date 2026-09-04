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Breaking News! Apartemen di Tanah Abang Kebakaran, Belasan Penghuni Terjebak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |13:47 WIB
Breaking News! Apartemen di Tanah Abang Kebakaran, Belasan Penghuni Terjebak
Ilustrasi Kebakaran/AI
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JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan lantai 5 di salah satu apartemen di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini, petugas pemadam menyisir dan mengevakuasi korban yang ada di apartemen tersebut.

“Proses penyisiran dan evakuasi korban terjebak di dalam,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Kebakaran itu dilaporkan pukul 11.23 WIB. Pukul 11.29 WIB petugas pemadam datang dan 11.30 WIB proses pemadaman dilakukan. “Jenis bangunan tinggi. Waktu mulai operasi pemadaman 11.30 WIB,” ujarnya.

Saat ini, proses pemadaman masih dilakukan dengan mengerahkan 21 unit dan 105 personel pemadam kebakaran ke lokasi.

“Proses pemadaman (Merah). Pengerahan 21 unit dan 105 personel ke lokasi,”demikian Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta.

Hingga kini, belum diketahui pasti kronologi serta ada atau tidaknya korban akibat peristiwa kebakaran tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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