Kebakaran di Apartemen Tanah Abang, 14 Orang Berhasil Dievakuasi

JAKARTA - Apartemen di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat kebakaran. Saat ini, 14 orang berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran.

“Sementara korban yang berhasil di evakuasi sebanyak 14 orang,” demikian keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran dan evakuasi terhadap para penghuni di apartemen tersebut. Kebakaran itu dilaporkan pukul 11.23 WIB. Kemudian, Pukul 11.29 WIB petugas pemadam datang dan 11.30 WIB proses pemadaman dilakukan.

“Jenis bangunan tinggi. Waktu mulai operasi pemadaman 11.30 WIB,” ujarnya.

Proses pemadaman masih dilakukan dengan mengerahkan 23 unit dan 105 personel pemadam kebakaran ke lokasi. “Proses pemadaman lokalisir (kuning). Pengerahan 23 unit dan 115 personel ke lokasi,” pungkasnya.

Hingga kini, belum diketahui pasti kronologi serta ada atau tidaknya korban akibat peristiwa kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.