Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat di Gambir Jakpus, 114 Rumah Ludes Dilahap Api

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |19:35 WIB
Kebakaran Hebat di Gambir Jakpus, 114 Rumah Ludes Dilahap Api
Kebakaran di Gambir, Jakpus (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 114 rumah hangus terbakar.

“Berdasarkan pendataan sementara dari pihak Kecamatan, total 114 rumah terdampak, ada 310 KK (Kartu Keluarga), dan 880 jiwa ya yang terdampak,” kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifudin, Senin (31/8/2026).

Syarifudin mengatakan, ratusan rumah yang terdampak disebabkan kondisi permukiman yang sangat padat. Akibatnya, api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya.

“Kendalanya rumah padat hunian, cepat sekali perambatan. Kedua, sumber airnya jauh, jadi kita harus gelar selang cukup jauh juga,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 13.40 WIB. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 13.46 WIB. 
Api dapat dilokalisasi pada pukul 16.17 WIB dengan mengerahkan 27 unit dan 135 personel pemadam kebakaran.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239281/kebakaran-6Tia_large.jpg
Polisi Pastikan Tak Ada Korban dalam Kebakaran Posko Grib Jaya di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/340/3239160/kebakaran-Elh2_large.jpg
Kebakaran Lahap RSUD Ryacudu, Terdengar Ledakan hingga Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/338/3238932/viral-F6G0_large.jpg
Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih KPK Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/338/3237412/kebakaran-ObTP_large.jpg
15 Rumah Warga Terdampak Kebakaran di Paseban Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/340/3236279/karhutla-g7MW_large.jpg
Kebakaran di Bromo Padam, Petugas Fokus Lakukan Pendinginan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/338/3235569/kebakaran-Mj8p_large.jpg
Kebakaran Melahap Pabrik Bingkai di Duren Sawit Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement