Kebakaran Hebat di Gambir Jakpus, 114 Rumah Ludes Dilahap Api

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 114 rumah hangus terbakar.

“Berdasarkan pendataan sementara dari pihak Kecamatan, total 114 rumah terdampak, ada 310 KK (Kartu Keluarga), dan 880 jiwa ya yang terdampak,” kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifudin, Senin (31/8/2026).

Syarifudin mengatakan, ratusan rumah yang terdampak disebabkan kondisi permukiman yang sangat padat. Akibatnya, api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya.

“Kendalanya rumah padat hunian, cepat sekali perambatan. Kedua, sumber airnya jauh, jadi kita harus gelar selang cukup jauh juga,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 13.40 WIB. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 13.46 WIB.

Api dapat dilokalisasi pada pukul 16.17 WIB dengan mengerahkan 27 unit dan 135 personel pemadam kebakaran.

(Arief Setyadi )

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