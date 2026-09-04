Laporan: Trump Pertimbangkan Umumkan Berakhirnya Perang dengan Iran

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara pribadi sedang mempertimbangkan untuk menyatakan berakhirnya perang dengan Iran, bahkan saat Pentagon diam-diam memperpanjang penempatan pasukan di Timur Tengah.

Menurut laporan Wall Street Journal pada Rabu (2/9/2026), Trump telah mendiskusikan dengan para penasihat senior mengenai "apakah akan menyatakan perang Iran telah usai," sebuah langkah yang kabarnya "didukung" oleh sang presiden. Ia meyakini bahwa mempertahankan tekanan ekonomi yang kuat pada akhirnya akan memaksa Teheran untuk "membongkar program nuklirnya atau runtuh."

AS meluncurkan Operasi Economic Outcast pekan lalu, yang menyasar sektor-sektor ekonomi vital Iran, termasuk sektor minyak, pelayaran, penerbangan, emas, teknologi, dan aset digital.

Terlepas dari diskusi internal tersebut, Pentagon memperpanjang masa penempatan pasukan, yang mengisyaratkan bahwa perang ini bisa berlarut-larut hingga "jauh ke tahun depan."

Militer mempertahankan keberadaan 50.000 personel dan 19 kapal perang—termasuk dua kapal induk dan 13 kapal perusak berpeluru kendali—guna memberikan "fleksibilitas" operasional bagi presiden.

(Rahman Asmardika)

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