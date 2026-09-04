Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan: Trump Pertimbangkan Umumkan Berakhirnya Perang dengan Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |00:05 WIB
Laporan: Trump Pertimbangkan Umumkan Berakhirnya Perang dengan Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara pribadi sedang mempertimbangkan untuk menyatakan berakhirnya perang dengan Iran, bahkan saat Pentagon diam-diam memperpanjang penempatan pasukan di Timur Tengah.

Menurut laporan Wall Street Journal pada Rabu (2/9/2026), Trump telah mendiskusikan dengan para penasihat senior mengenai "apakah akan menyatakan perang Iran telah usai," sebuah langkah yang kabarnya "didukung" oleh sang presiden. Ia meyakini bahwa mempertahankan tekanan ekonomi yang kuat pada akhirnya akan memaksa Teheran untuk "membongkar program nuklirnya atau runtuh."

AS meluncurkan Operasi Economic Outcast pekan lalu, yang menyasar sektor-sektor ekonomi vital Iran, termasuk sektor minyak, pelayaran, penerbangan, emas, teknologi, dan aset digital.

Terlepas dari diskusi internal tersebut, Pentagon memperpanjang masa penempatan pasukan, yang mengisyaratkan bahwa perang ini bisa berlarut-larut hingga "jauh ke tahun depan."

Militer mempertahankan keberadaan 50.000 personel dan 19 kapal perang—termasuk dua kapal induk dan 13 kapal perusak berpeluru kendali—guna memberikan "fleksibilitas" operasional bagi presiden.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/18/3239859//ilustrasi-iAzu_large.jpg
Serangan Rudal Iran Kembali Gempur Kuwait, Ledakan Terdengar di Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/18/3239846//llustrasi-hdxb_large.jpg
Penembakan di Minneapolis Tewaskan 2 Orang, Lukai 6 Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/18/3239832//donald_trump-CzRW_large.jpeg
Klaim Kendali AS, Trump Ingin Ganti Nama Selat Hormuz Jadi 'Selat Trump'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/18/3239730//ilustrasi-4jv5_large.jpg
Iran Klaim Serangan di Pangkalan Kuwait Tewaskan Sejumlah Personel Militer AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/18/3239688//sebuah_tangkapan_layar_dari_video_memperlihatkan_apa_yang_disebut_komando_pusat_as_sebagai_serangan_as_terhadap_target_militer_iran-qsN5_large.jpg
Serangan Rudal AS di Khuzestan Iran Tewaskan 7 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/16/3239679//apple_mengubah_nama_danau_ontario_menjadi_danau_amerika_di_aplikasi_maps-Zeiu_large.jpg
Setelah Google, Apple Ikut Ganti Nama Danau Ontario di Aplikasi Maps
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement