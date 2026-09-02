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Serangan Rudal AS di Khuzestan Iran Tewaskan 7 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:38 WIB
Serangan Rudal AS di Khuzestan Iran Tewaskan 7 Orang
Sebuah tangkapan layar dari video memperlihatkan apa yang disebut Komando Pusat AS sebagai serangan AS terhadap target militer Iran.
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TEHERAN - Tujuh orang tewas dan delapan lainnya terluka akibat serangan rudal Amerika Serikat (AS) di provinsi Khuzestan, Iran bagian selatan, menurut laporan pihak Iran.

Wakil Gubernur Khuzestan, Valiollah Hayati, mengatakan kepada kantor berita resmi Iran, IRNA, bahwa korban jiwa dan luka-luka tersebut diakibatkan oleh serangan rudal di tiga lokasi di provinsi itu.

Hayati menyebutkan bahwa serangan tersebut menyasar wilayah di sekitar kota Ahvaz dan Aghajari.

Komando Pusat militer AS (Centcom) pada Selasa (1/9/2026), menyatakan telah melancarkan serangan terhadap target-target milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Menyusul pengumuman AS tersebut, media Iran melaporkan adanya suara ledakan di Pulau Qeshm serta di Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, dan Konarak.

(Rahman Asmardika)

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