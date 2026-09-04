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Kebakaran Apartemen di Tanah Abang, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |14:02 WIB
Kebakaran Apartemen di Tanah Abang, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan
Ilustrasi kebakaran Apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan lantai 5 di salah satu apartemen di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 17 unit dan 85 personel pemadam kebakaran dikerahkan.

“Objek apartemen lantai 5 (shaft kabel), Apartemen Pavilion di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Kebakaran itu dilaporkan pukul 11.23 WIB. Pukul 11.29 WIB, petugas pemadam datang dan pukul 11.30 WIB proses pemadaman dilakukan.

“Jenis bangunan tinggi. Waktu mulai operasi pemadaman 11.30 WIB,” ujarnya.

Saat ini, proses pemadaman masih dilakukan dengan mengerahkan 17 unit dan 85 personel pemadam kebakaran ke lokasi. “Proses pemadaman (merah). Pengerahan 17 unit dan 85 personel ke lokasi,” pungkasnya.

Hingga kini, belum diketahui kronologi serta ada atau tidaknya korban akibat peristiwa kebakaran tersebut. Dari foto yang diterima, terlihat kepulan asap keluar dari salah satu lantai apartemen tersebut.

(Arief Setyadi )

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