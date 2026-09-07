Pengguna KRL Diimbau Gunakan Masker Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

JAKARTA - KAI Commuter memastikan seluruh layanan perjalanan Commuter Line di seluruh area pada Minggu (6/9/2026) tetap berjalan normal di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang berstatus Level III (Siaga).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyampaikan, KAI Commuter tetap mengoperasikan layanan Commuter Line secara normal di seluruh area.

“Layanan Commuter Line Merak yang beroperasi terdekat dengan lokasi Gunung Anak Krakatau tetap beroperasi normal dengan total 14 perjalanan, 7 jadwal keberangkatan dari Stasiun Merak dan 7 perjalanan menuju Stasiun Merak,” ujar Karina.

Sementara itu, layanan Commuter Line Basoetta juga tetap beroperasi normal pada Minggu dengan melayani sebanyak 64 perjalanan. Operasional tersebut tetap berjalan meski Bandara Soekarno-Hatta belum melayani penerbangan domestik maupun internasional hingga Minggu siang.

Karina menambahkan, KAI Commuter tetap mengoperasikan layanan Commuter Line Basoetta secara normal meski penerbangan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami pembatalan hingga Minggu siang.