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Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Tetap Waspada Potensi Letusan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |20:08 WIB
Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Tetap Waspada Potensi Letusan
Erupsi Gunung Anak Krakatau (Foto: PVMBG)
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JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Gunung Anak Krakatau hanya satu kali erupsi pada Minggu (6/9/2026). Sementara PVMBG melaporkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau pada 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga 6 September 2026 pukul 00.04 WIB telah berakhir.

“Erupsi menerus yang berlangsung sejak 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga 6 September 2026 pukul 00.04 WIB telah berakhir. Setelah itu, tercatat 1 kali erupsi strombolian pada 6 September 2026 pukul 03.53 WIB selama sekitar 30 detik,” tulis PVMBG melalui akun resminya, Minggu (6/9/2026).

PVMBG pun kembali menegaskan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau telah berakhir. Namun, PVMBG mengingatkan potensi letusan masih tinggi.

“Meskipun episode erupsi menerus telah berakhir, probabilitas terjadinya letusan pada beberapa periode waktu selanjutnya masih tinggi,” tulisnya.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk berada pada titik aman minimal 3 kilometer (km) dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Potensi bahaya yang perlu diwaspadai meliputi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta aliran lava apabila erupsi menerus kembali terjadi. Masyarakat dan pengunjung/wisatawan/pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunungapi Anak Krakatau,” imbaunya.

(Arief Setyadi )

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