Mendikdasmen: Sekolah di Wilayah Terdampak Erupsi Anak Krakatau Bisa Terapkan PJJ

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah yang berada di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi pencemaran udara di masing-masing daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan penyesuaian pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara di wilayah terdampak.

“Dan karena itu maka terkait dengan layanan pendidikan dan kegiatan pembelajaran di daerah-daerah terdampak itu, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 dan petunjuk teknisnya, serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembelajaran dalam situasi darurat,” ujar Mu'ti dalam konferensi pers, Minggu (6/9/2026).

Menurut Mu'ti, terdapat sejumlah wilayah yang dilaporkan terdampak cukup berat, terutama di Provinsi Banten dan Lampung. Di wilayah tersebut, sekolah dapat melaksanakan PJJ atau pembelajaran dari rumah.

“Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring, atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring atau PJJ,” kata Mu'ti.

“Kemudian daerah yang tidak terdampak langsung, maka pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid,” tambahnya.

Mu'ti menyebut wilayah yang terdampak cukup berat di Banten antara lain Kabupaten Serang. Sementara di Lampung, wilayah yang terdampak meliputi Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Selain opsi PJJ, pihaknya juga memberikan fleksibilitas terhadap durasi pembelajaran selama kondisi erupsi masih berdampak terhadap aktivitas sekolah.