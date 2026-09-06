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Prabowo Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada terhadap Aktivitas Gunung Anak Krakatau

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |16:22 WIB
Prabowo Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada terhadap Aktivitas Gunung Anak Krakatau
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia juga meminta masyarakat mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan. 

Warga diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau serta mematuhi zona bahaya dan batas aman yang telah ditetapkan pihak berwenang.

"Memanjatkan do’a bersama, semoga Allah SWT senantiasa melindungi seluruh rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau dan kawasan Selat Sunda, serta saudara-saudara kita di berbagai daerah yang saat ini tengah menghadapi musibah dan bencana. Semoga diberikan keselamatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi setiap ujian," ujar Prabowo melalui laman Instagram @presidenrepublikindonesia, Minggu (6/9/2026).

Sejak awal, Presiden terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menerima laporan serta informasi terkini dari jajaran terkait. Ia juga telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau perkembangan situasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat. Khusus bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik, Presiden mengimbau agar menjaga kesehatan dengan menggunakan masker atau pelindung pernapasan. 

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi abu cukup pekat serta mengikuti petunjuk dari petugas kesehatan dan pemerintah daerah. "Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah. Presiden akan terus memantau perkembangan keadaan dan mengambil setiap keputusan serta langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

(Arief Setyadi )

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