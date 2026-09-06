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Abu Vulkanik Anak Krakatau Berbahaya, Warga Diimbau Gunakan Masker N95

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |15:14 WIB
Abu Vulkanik Anak Krakatau Berbahaya, Warga Diimbau Gunakan Masker N95
Warga pakai masker (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang telah mencapai wilayah Jakarta. Warga diminta mengutamakan kesehatan selama kondisi abu vulkanik masih berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawari mengatakan abu vulkanik bukan sekadar debu biasa karena partikelnya berukuran sangat kecil dan dapat mengandung silika serta material kaca vulkanik yang bersifat abrasif.

"Utamakan kesehatan selama kondisi abu vulkanik berlangsung," kata Ani, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, paparan abu vulkanik dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan jika terhirup atau mengenai bagian tubuh tertentu. Pada saluran pernapasan, abu vulkanik dapat menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan, sesak napas, hingga memperburuk penyakit pernapasan seperti asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).

Selain itu, paparan abu juga dapat memicu iritasi mata berupa rasa perih, mata merah, dan sensasi mengganjal. Sementara pada kulit, abu vulkanik dapat menyebabkan gatal dan iritasi.

"Sebab itu masyarakat diimbau untuk melakukan beberapa langkah perlindungan. Terutama saat abu vulkanik berada di lingkungan sekitar," ujarnya.

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