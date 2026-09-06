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Jakarta Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Pramono Imbau Warga Terapkan 5M

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |14:31 WIB
Jakarta Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Pramono Imbau Warga Terapkan 5M
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Diketahui, sebaran abu vulkanik dari erupsi itu telah terpantau di Ibu Kota.

"Saat ini, abu vulkanik Anak Krakatau telah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di antaranya di Jakarta. Karena arah sebaran abu sangat dipengaruhi oleh kondisi angin," kata Pramono, Minggu (6/9/2026).

Ia mengimbau warga Jakarta untuk tetap tenang dan waspada terhadap dampak sebaran abu vulkanik ini. Jika wilayahnya telah terdampak abu vulkanik, Pramono meminta masyarakat untuk menerapkan protokol 5M.

"Memakai masker, atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan. Menutup pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi dengan abu vulkanik," ucap dia.

Ketiga, warga diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya apabila abu cukup pekat. Serta membersihkan abu dengan membasahi terlebih dahulu agar partikel tidak kembali beterbangan.

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