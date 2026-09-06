Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau Capai Jakarta, Warga Tetap Padati CFD Rasuna Said

JAKARTA - Warga tetap memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu (6/9/2026) pagi. Meski BMKG telah mendeteksi sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sebagian wilayah Jakarta, antusiasme warga untuk berolahraga dan mengikuti sejumlah kegiatan di kawasan tersebut tak surut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tampak sejumlah masyarakat tetap beraktivitas seperti olahraga di kawasan CFD Rasuna Said. Bahkan, terlihat sejumlah warga berjalan santai di kawasan tersebut.

Terpantau, jarak pandang di kawasan CFD Rasuna Said juga tidak terganggu di tengah kabar debu vulkanik Anak Krakatau telah mencapai sebagian Jakarta.

Di kawasan ini pula, terlihat sejumlah acara digelar, salah satunya acara lari dan kampanye antikorupsi. Terpantau, mayoritas masyarakat yang berkegiatan di CFD Rasuna Said ini tidak mengenakan masker.

Alif, warga Kota Semarang yang berkegiatan di CFD Rasuna Said, mengaku baru tahu adanya sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dari media sosial.

"Iya, aku ngikutin itu melihat info pertama kali di X, eh terus katanya udaranya tuh abu vulkaniknya udah sampai Jakarta," tuturnya.

Meski begitu, ia sengaja tetap memilih berkegiatan di CFD Rasuna Said lantaran ingin berolahraga. Ia pun berharap pemerintah dapat menggencarkan informasi terkait sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.