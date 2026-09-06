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Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Penumpang Bandara Soetta Menumpuk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |08:14 WIB
Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Penumpang Bandara Soetta Menumpuk
Penumpukan penumpang di Bandara Soetta imbas pembatalan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, 6 September 2026.
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JAKARTA - Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memicu penumpukan calon penumpang pada Minggu (6/9/2026) pagi. Setelah penundaan keberangkatan sejak pukul 05.00 WIB, pihak bandara akhirnya mengumumkan pembatalan seluruh penerbangan pada pukul 07.20 WIB.

Berdasarkan pantauan di Terminal 1C pada Minggu (6/9/2026), seluruh penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai mengalami penundaan sejak pukul 05.00 WIB.

Para penumpang awalnya terus berdatangan ke Bandara Soetta untuk mendapatkan kepastian keberangkatan. Terlihat juga bagian mesin pesawat ditutup untuk menghindari masuknya debu vulkanik tersebut.

Akan tetapi, pada pukul 07.20 WIB, pihak Bandara Soetta mulai menginformasikan bahwa seluruh penerbangan dibatalkan imbas sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Setelah adanya informasi itu, para penumpang kemudian berbondong-bondong turun untuk menuju ruang maskapai penerbangan. Sesampainya di ruang salah satu maskapai, mereka pun mendapatkan penjelasan dari petugas.

“Mohon maaf bapak/ibu, memang seluruh penerbangan dibatalkan karena musibah alam,” ucap salah satu petugas ke para calon penumpang.

Petugas tersebut pun menjelaskan bahwa para penumpang bisa melakukan perubahan jadwal penerbangan atau membatalkan penerbangan. Perubahan jadwal, kata petugas itu, juga harus mengikuti situasi.

 

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