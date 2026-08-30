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Tak Khawatir Situasi Pasca Demo, CFD Sudirman-MH Thamrin Tetap Ramai Dipadati Warga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |10:13 WIB
Tak Khawatir Situasi Pasca Demo, CFD Sudirman-MH Thamrin Tetap Ramai Dipadati Warga
Suasana CFD Sudirman, Minggu, 30 Agustus 2026.
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JAKARTA — Suasana Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Minggu (30/8/2026) dipadati ribuan warga. Mereka dengan nyaman memanfaatkan ruas jalan tersebut untuk berolahraga ataupun bersepeda.

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah orang tua bahkan membawa anak yang masih balita untuk menikmati suasana CFD. Mereka tampak berjalan santai, menikmati suasana CFD dengan panorama deretan gedung-gedung tinggi.

Salah satu pengunjung asal Cempaka Putih, Novin, mengaku tak merasakan kekhawatiran apa pun berolahraga di CFD Sudirman-MH Thamrin pasca-adanya demo ricuh 27 Agustus 2026.

"Kayaknya enggak ada apa-apa sih, enggak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Orang-orang juga banyak, terbukti bahwa ini indikator bahwa ya Jakarta aman-aman aja kok," kata Novin kepada wartawan, Minggu (30/8/2026).

Ia menilai aksi demonstrasi kemarin menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dirinya pun tak khawatir dengan kondisi Indonesia ke depan karena menilai situasinya masih menunjukkan hal positif.

"Menurutku demo itu demo yang bagus kok, menyuarakan dan saya enggak khawatir Indonesia ke depan gimana-gimana, karena sinyalnya masih bagus," sambungnya.

Saat aksi demonstrasi berlangsung, ia mengaku seluruh rekan kerjanya bekerja dari rumah. Ia memastikan seluruh temannya tak ada yang menjadi korban akibat aksi tersebut.

 

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