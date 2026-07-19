Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

CFD Rasuna Said Masih Sepi, Pengunjung Minta Dihadirkan Promosi Film untuk Tarik Keramaian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |11:08 WIB
CFD Rasuna Said Masih Sepi, Pengunjung Minta Dihadirkan Promosi Film untuk Tarik Keramaian
CFD Rasuna Said/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruas Jalan Rasuna Said sebagai lokasi alternatif kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD). Namun karena masih baru, jumlah pengunjung di area tersebut belum sebanyak CFD di Sudirman-MH Thamrin.

Salah satu pengunjung, Vayu mengaku telah tiga kali memanfaatkan area CFD Rasuna Said untuk berolahraga. Suasana yang masih tergolong sepi disebut dia cocok dimaafkan untuk warga berkepribadian introvert.

"CFD Rasuna Said ini masih baru-baru, jadi enggak seramai seperti yang ada di jalan Sudirman ini, dan bagi masyarakat yang dekat sini jadinya suasananya lebih enak, apalagi orang yang misalnya introvert gitu mau jalan-jalan di sini," kata Vayu kepada Okezone di lokasi, Minggu (19/7/2026).

Dia menilai CFD Sudirman-MH Thamrin lebih memiliki banyak kegiatan dan aktivitas promosi. Hal ini menurut dia mampu menjadi daya tarik pengunjung untuk mendatangi CFD Bundaran Sudirman-MH Thamrin.

"(CFD Sudirman-MH Thamrin) Lebih banyak sponsor, jauh lebih ramai biasanya stand-stand-nya jauh lebih banyak juga. Kalau di Setiabudi kan ini baru buka-buka jadi masih developing lah. Jadi kita mungkin dalam beberapa bulan mungkin bisa seperti Bundaran HI seramai itu juga, mungkin bisa," ucapnya.

Sementara untuk meningkatkan jumlah pengunjung di CFD Rasuna Said, ia menyarankan agar memperbanyak kegiatan promosi. Sebagai contohnya seperti promosi film-film yang akan tayang di bioskop.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
CFD Rasuna Said Car Free Day CFD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/340/3228329//perindo-dzPe_large.jpg
Perkuat Pelayanan Masyarakat, Partai Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan LBH Gratis di Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/338/3228298//viral-yaZP_large.jpg
Suasana CFD Rasuna Said yang Kembali Digelar Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/338/3226670//car_free_day-XD8o_large.jpg
Ada HUT DKI dan Hari Bhayangkara, CFD Rasuna Said Ditiadakan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/338/3224523//polri-GcDH_large.jpg
Jelang Hari Bhayangkara, Polisi Retro Era 70-an Bikin Heboh Warga saat CFD Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223901//ilustrasi-Yxou_large.jpg
CFD Jakarta Akan Ditiadakan pada Minggu 14 Juni, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/25/3223106//pramono_anung_saat_cfd_di_rasuna_said-gNXs_large.jpg
Pramono Anung: CFD Rasuna Said Jadi Daya Tarik Wisatawan Mancanegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement