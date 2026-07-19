CFD Rasuna Said Masih Sepi, Pengunjung Minta Dihadirkan Promosi Film untuk Tarik Keramaian

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruas Jalan Rasuna Said sebagai lokasi alternatif kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD). Namun karena masih baru, jumlah pengunjung di area tersebut belum sebanyak CFD di Sudirman-MH Thamrin.

Salah satu pengunjung, Vayu mengaku telah tiga kali memanfaatkan area CFD Rasuna Said untuk berolahraga. Suasana yang masih tergolong sepi disebut dia cocok dimaafkan untuk warga berkepribadian introvert.

"CFD Rasuna Said ini masih baru-baru, jadi enggak seramai seperti yang ada di jalan Sudirman ini, dan bagi masyarakat yang dekat sini jadinya suasananya lebih enak, apalagi orang yang misalnya introvert gitu mau jalan-jalan di sini," kata Vayu kepada Okezone di lokasi, Minggu (19/7/2026).

Dia menilai CFD Sudirman-MH Thamrin lebih memiliki banyak kegiatan dan aktivitas promosi. Hal ini menurut dia mampu menjadi daya tarik pengunjung untuk mendatangi CFD Bundaran Sudirman-MH Thamrin.

"(CFD Sudirman-MH Thamrin) Lebih banyak sponsor, jauh lebih ramai biasanya stand-stand-nya jauh lebih banyak juga. Kalau di Setiabudi kan ini baru buka-buka jadi masih developing lah. Jadi kita mungkin dalam beberapa bulan mungkin bisa seperti Bundaran HI seramai itu juga, mungkin bisa," ucapnya.

Sementara untuk meningkatkan jumlah pengunjung di CFD Rasuna Said, ia menyarankan agar memperbanyak kegiatan promosi. Sebagai contohnya seperti promosi film-film yang akan tayang di bioskop.