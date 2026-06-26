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Ada HUT DKI dan Hari Bhayangkara, CFD Rasuna Said Ditiadakan Pekan Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |13:30 WIB
Ada HUT DKI dan Hari Bhayangkara, CFD Rasuna Said Ditiadakan Pekan Ini
CFD Rasuna Said, Jakarta Selatan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di ruas Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, ditiadakan pada Minggu 28 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan karena adanya rangkaian acara HUT ke-499 Jakarta dan peringatan Hari Bhayangkara.

Pramono menjelaskan, peniadaan CFD di Rasuna Said bertujuan agar seluruh kegiatan masyarakat terpusat di kawasan Sudirman–Thamrin. Perayaan akan dipusatkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Karena semua kegiatan dipusatkan di Sudirman-Thamrin, maka pada tanggal 28 Juni 2026 Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan agar semua terkonsentrasi di Jalan Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, dan sekitarnya," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Pramono juga memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat yang ingin menghadiri rangkaian acara perayaan.

"Hari itu juga hari yang telah kita putuskan untuk menggratiskan semua transportasi satu rupiah selama mempunyai KTP Indonesia, bukan hanya Jakarta karena yang berminat untuk hadir juga cukup tinggi," kata Pramono.

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