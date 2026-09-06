Instruksi Terbaru Kapolri ke Jajaran Terkait Erupsi Anak Krakatau: Siap Siaga Bantu Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi terbaru ke seluruh jajaran, khususnya wilayah yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sigit menginstruksikan kepada Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek untuk bersiap siaga dan bergerak cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sendiri sudah berdampak ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

"Untuk dampak vulkanik tolong untuk seluruh rekan-rekan agar siap siaga membantu masyarakat yang butuhkan bantuan Polri," kata Sigit dalam instruksi terbarunya, Minggu (6/9/2026).

Sigit meminta kepada Kasatwil agar merespons cepat dengan memberikan pelayanan, sosialisasi, edukasi dan bantuan peralatan kesehatan kepada masyarakat luas.

"Mulai dari masker, dampak ISPA yang perlu rujukan RS, atau mungkin air bersih dan lain yang diperlukan," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, personel Polri harus segera hadir apabila masyarakat membutuhkan. "Termasuk evakuasi dan pengungsian bila diperlukan, dan masalah lain yang perlu kehadiran Polri. Termasuk membantu sosialisasi dan lain-lain," tegas Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengimbau kepada masyarakat jangan ragu dan sungkan untuk melaporkan kepada jajaran kepolisian apabila membutuhkan bantuan ataupun pertolongan.

(Arief Setyadi )

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